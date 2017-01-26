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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Заради спільного тиску на Китай Трамп готовий пожертвувати Росії Україну, – західні ЗМІ

08:21, сьогодні 33459 Читать новость на русском
Від Трампа можна чекати будь-чого
Від Трампа можна чекати будь-чого / Getty images

Щоб виконати президентські обіцянки, Дональду Трампу доведеться перебудувати економічні відносини з світом, зокрема з Китаєм.

Про це на сторінках Financial Times пише глава британської компанії OGN Group Александр Темерко.

Він звертає увагу на те, що Трамп постійно погрожує притиснути Китай до стіни. Очевидно, він хоче домогтися швидкого підвищення рівня життя у своїй країні за рахунок ослаблення Пекіна, змушуючи той постійно озиратися на інтереси Вашингтона, пише ZN.ua.

Проте, за словами бізнесмена, Китай не є простим суперником.

Його економіка і вплив дуже сильні. І впоратися з КНР – це не натиснути на залежну від американського ринку Мексику. Тому, на думку британського бізнесмена, Трампу знадобляться союзники для втілення старої стратегії: розділяй і володарюй.

Саме тому новому президенту США потрібна Росія. Дружба з Москвою проти Китаю принесла б Трампу багато можливостей. Він би зміг налагодити нові зв'язки з Іраном і Іраком. Росії така дружба теж потрібна, оскільки її економіка на межі після трьох років санкцій,
– зазначає Темерко.

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Він нагадує, що вже наступного року у Росії мають відбутись президентські вибори, тому Володимиру Путіну потрібні хороші новини.

На думку автора, США можуть пожертвувати Україною заради цієї дружби з Кремлем. Адміністрація Трампа може визнати анексію Криму і навіть "дозволити Путіну втілити всі свої амбіції на Сході України, в Молдові та в Балтії", віддавши також йому боротьбу з тероризмом у Сирії.

"Але ціна всіх цих поступок буде високою, Путіну доведеться зрадити союз з Китаєм, який всі три роки підтримував Росію під тиском санкцій, а також допомагав самому російському президенту і його оточенню. Путіну доведеться прийняти рішення, розуміючи, що кого б він не обрав, інший постарається, щоб його життя не було легким", – йдеться в статті.

Теги: Україна Володимир Путін Китай Війна на Донбасі Політика Новини Росії Дональд Трамп США
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