Зараз завдання Путіна – спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні, – екс-офіцер

Президент РФ Володимир Путін насамперед зараз сконцентрований на захисті власного режиму всередині Росії. Проте у його плани входить і розгойдування ситуації в Україні зсередини задля провокації дострокових парламентських виборів.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив колишній офіцер оперативного управління Генштабу ЗС України (в 2003-2006 роках), полковник запасу Олег Жданов.

"Гіпотетично Путін може віддати наказ про пряме повномасштабне військове вторгнення в Україну. Але погляньмо реально на політичну ситуацію всередині РФ. По-перше, останні півроку Путін зі шкіри лізе, щоб створити Росії образ миротворчої держави. По-друге, зараз головна задача Путіна – сформувати російську національну гвардію чисельністю в 200 тис. осіб для захисту насамперед себе і свого режиму. Тим більше, що в Кремлі зараз буквально серпентарій, тераріум "однодумців", де кожен пожирає кожного", – зазначив Жданов.

Він вважає, що Путін сконцентрує свої сили на розгойдуванні ситуації всередині України.

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Зараз завдання Путіна – розгойдати ситуацію в Україні зсередини, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори. У цьому випадку всі політичні сили, крім двох правлячих – БПП і "Народного фронту", – поліпшать свій результат, збільшать кількість нардепів у Раді. Думаю, тут Кремль розширюватиме своє лобі. Але Путін запізнився, тому що американське лобі в українських політичних колах набагато сильніше,

– резюмував співрозмовник.