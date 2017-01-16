Заражена надстійкою до антибіотиків бактерією жінка померла у США

Від зараження небезпечним мікроорганізмом у США померла 70-річна жінка.

Жителька штату Невада тривалий час була в Індії. Там зламала ногу і кілька разів була госпіталізована. Торік влітку повернулась на батьківщину. Лікарі виявили в її організмі небезпечну бактерію – вже відому та вивчену науковцями. Однак її новий штам виявився надстійким до усіх антибіотиків.

Після марних спроб, жінку врятувати не вдалося. Вона померла від септичного шоку.

Медики не виключають, що пацієнтка могла заразитися в одній з індійських лікарень, де не дотримуються санітарних норм.

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