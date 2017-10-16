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Зарплата Турчинова: стало відомо, яку суму глава РНБО отримав у вересні

18:35, сьогодні 3923 Читать новость на русском
Зарплата Турчинова у вересні склала 52,5 тисячі гривень
Зарплата Турчинова у вересні склала 52,5 тисячі гривень / 24 Канал

У вересні секретар РНБО Олександр Турчинов отримав зарплату у розмірі 52,5 тисячі гривень. Водночас заступники Турчинова отримали більші суми – від 59,4 тисяч гривень до 77,3 тисячі гривень.

Про це повідомляє видання "Українські новини" із посиланням на отриману відповідь від апарату РНБО на запит журналістів.

Так, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність праці, становили по 18 тисяч гривень, надбавка за вислугу років – 9 тисяч гривень, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць – по 3,6 тисячі гривень, а індексація – 259 гривень.

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Щодо заступників глави РНБО, то зарплата за вересень першого заступника Турчинова Олега Гладковського становила 59 тисяч 378 гривень (з яких 32 тисячі гривень – премія, 5,3 тисячі гривень – відрядні, 2,5 тисячі гривень – відпускні), а заступника Олександра Литвиненка – 73 тисячі 759 гривень (з яких 30 тисяч гривень – премія).

Ще один перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль за вересень заробив 77 тисяч 269 гривень, з яких 32 тисячі гривень – премія.

Теги: Новини України Новини політики гроші Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 Канал
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