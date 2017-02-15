Інформацію про відвідувачів офісу Порошенка засекретили

Адміністрація Президента України і керівник Державного управління справами віднесли до інформації з обмеженим доступом дані про відвідувачів АПУ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Адміністрація президента відмовила в наданні інформації про зустрічі президента України та глави Адміністрації президента з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, народними депутатами за період з 15 грудня 2016 по 14 січня 2017 року,

– мовиться в повідомленні.

Зазначається, що журналісти попросили пояснити, на якій підставі дані про відвідувачів офісу президента віднесли до інформації з обмеженим доступом та надати текст розпорядження.

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Адміністрація президента відмовилася надати цей документ, інформувавши, що він має гриф "Для службового користування",

– повідомляє видання.