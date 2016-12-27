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Зашкварні декларації та трилітровий Чаус: 12 найвеселіших ляпів року

20:02, сьогодні 495 Читать новость на русском
12 найвеселіших ляпів року
12 найвеселіших ляпів року

Рік, що минає, запам’ятається українцям не лише гучними затриманнями, "безкінечним" безвізом чи загостренням конфлікту з Росією. Було і те, з чого сміялись всією країною.

Журналісти сайту "24" вирішили подарувати вам порцію позитиву та зібрали "найсмачніші" події 2016 року.

Чаус трилітровий

2016 рік сміливо можна назвати роком хабарників. Чого лише варті гігантські "винагороди" київських ректорів. Однак звання найвеселішого випадку по праву отримує "банка Чауса".

Отримані хабарі суддя Чаус зберігав в скляних трилітрових банках, які закопав у себе на подвір’ї.

Мережа ще довго кепкувала із консервативності судді, а його спосіб зберігання грошей став своєрідним інтернет-мемом.

Як Гройсман виховував Зубко

Верховна Рада часто стає епіцентром найгучніших політичних скандалів. Ні для кого не секрет, що наші депутати люблять почухати кулаки один об одного.

Однак Володимир Гройсман вирішив владнати конфлікт із своїм заступником Геннадієм Зубко більш дипломатично, втім все ж перегнув палицю та облаяв віце-прем’єра.

Відео їх сварки блискавично розлетілося мережею та неабияк розсмішило юзерів. Згодом Володимир Гройсман вибачився і про цей конфлікт усі успішно забули.

Корова для Ляшка

Колеги скандального радикала Олега Ляшка приготували йому оригінальний подарунок на день народження та подарували…. корову. Справжню живу корову, адже Ляшко ніколи не приховував своєї пристрасної любові до рогатих.

Свій подарунок радикал спезентував багатодітній сім’ї на Черкащині.

Савченко голодує. Знову.

Голодування Савченко вже стало своєрідним мемом в Інтернеті. Про нього складають анекдоти та неприкрито кепкують.

Особливо резонансним став випадок, коли льотчиця розповіла, що під час голодування дозволяє собі "продегустувати" трохи вина.

Порошенко не знає географії

Петро Порошенко на своїй зустрічі у Львові трохи сплутав географію України та заявив, що у складі Галичини лише Львівська область.

Однак уважні слухачі одразу поправили Президента, на що той лише мило посміхнувся та продовжив промову.

Пригоди Добкіна-молодшого

Дивна поведінка Докіна-молодшого у Верховній Раді не раз привертала увагу журналістів. Цього разу об’єктиви камер знову вловили неадекватного нардепа.

На відео Дмитро Добкін спочатку зайшов за колону і зробив там щось. Опісля поведінку нардепа важко назвати нормальною. Зрештою, дивіться самі.

Золото для Беленюка

Олімпійський срібний призер Жан Беленюк, який так і не зміг вибороти золоту медаль на іграх у Бразилії, пішов і купив її собі.

Своєю покупкою спортсмен поділився у Instagram.

Не дали золото, пішов купив;) та й по всьому;) – так підписав спортсмен фото.

Не дали золото, пошел купил;) и все дела;)

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk)


"Культурний шок" Вірастюка в іменному номері Іво Бобула

Відомий богатир Василь Вірастюк сколихнув мережу, коли виклав відео з іменного номера Іво Бобула у Чернівцях.

На відео силач не приховує сміху та відкрито знущається із музейного номеру в готелі.

Іво Бобул пізніше гнівно відреагував на ролик Вірастюка та заявив, що "він зайшов не у ті двері".

При пожежі дзвонити Шкіряку

Неоднозначні витівки колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зоряна Шкіряка не раз змушували інтернет-юзерів шаленіти. Цей випадок винятком не став.

На пожежних навчаннях Шкіряк, докуривши свою цигарку, кинув недопалок прямо у суху траву. На відео видно, що пізніше за екс-головою ДСНС прибрав один із його колишніх колег.

Айфон Сім

Масова істерія щодо виходу нової моделі iPhone – явище звичне. Однак цього разу українські "яблучні" фанати зайшли куди далі.

Мережа магазинів мобільних телефонів оголостила унікальну акцію: перша п’ятірка людей, які змінять своє ім’я та прізвище на "Айфон Сім" отримають новенький iPhone 7 за 1 гривню.

Варто зазначити, що охочих знайшлось багато. Деякі навіть підроблювали паспорт, аби роздобути омріяний айфон.

Трансформація Герман

Зміна іміджу для Ганни Герман – звична справа. Однак справжній фурор в соцмережах викликала її поява на одному із телеканалів після пластичних операцій. Вигляд тоді у неї був, м`яко кажучи, не найкращий.

Після повного провалу Герман взялась якось вирішувати ситуацію і приводити своє обличчя в порядок. Тоді вона почала змінювати образ знову, і знову, і знову. Втім український глядач лише кепкує з цього.

Зашквар з декларацій

Електронні декларації та те, що туди вносили наші народні обранці, заслуговує окремої уваги. Як виявилось, у наших політив неабияке почуття гумору.

Так, до прикладу, нардеп від БПП задекларував власний храм площею майже 50 квадратних метрів.

Вірним християнином виявися нардеп Володимир Литвин. Депутат задекларував 32 коштовні ікони, які належать його дружині Тетяні.

Нардеп Володимир Парасюк задекларував годинний, який йому приніс Миколай. Хоча згодом депутат все ж спростував це та виправив у своїй декларації.

А от у Геннадія Кернеса не один годинник, а цілих 11. І вартість їх теж набагато більше – майже 900 тисяч доларів.

Автор: Віра Стадник
Теги: Україна Інтернет Публікації Підсумки 2016 року Політика Карикатура Курйози Олег Ляшко Ганна Герман Зорян Шкіряк е-декларування iPhone 7
Джерело: 24 Канал
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