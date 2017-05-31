Засмага топлес та ігри з дітьми: як відпочиває "ангел" Victoria's Secret

Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо опублікувала серію сонячних фотографій з відпочинку на пляжі в Малібу.

На фотографіях в Instagram зірка відпочиває на сонячних пляжах Малібу зі своїм сином та подругами.

Waking up ... to a beautiful weekend ... ?️ Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 27, 2017 о 12:03 PDT

На одному з таких знімків Амбросіо з подружками засмагають на пляжі топлес, а на іншому вони веселяться, стоячи на руках. Моделі весело проводять часом та насолоджуються відпочинком.

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MALIBU CLASSIC ? Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 27, 2017 о 8:46 PDT

MALIBU KIDS ? Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 27, 2017 о 11:26 PDT

Shake shake shake .... #memorialdayweekend #despacito ? @stewartshining Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 28, 2017 о 10:10 PDT

Desejando um feliz aniversário e um ano maravilhoso para minhas besties @anabeatrizbarrosofficial e @fernandamottaoficial !! Love u girls ?????? Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 29, 2017 о 5:18 PDT

Зірка також публікує фотографії зі своїм п'ятирічним сином Ноа.

??? #memorialdayweekend #myboy #foreveronvacation ? @stewartshining Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 29, 2017 о 8:40 PDT

Happy Monday .... ️?? #memorialdayweekend #mondaymood ? @stewartshining Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 29, 2017 о 1:38 PDT

Watching the Cali sunset ? #boys #memorialdayweekend Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Тра 29, 2017 о 9:15 PDT

На відпочинку Алессандра також дає собі можливість трохи розслабитися, поїсти смачної їжі і не переживати за зайві сантиметри в талії.