Засмага топлес та ігри з дітьми: як відпочиває "ангел" Victoria's Secret

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Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо опублікувала серію сонячних фотографій з відпочинку на пляжі в Малібу.
На фотографіях в Instagram зірка відпочиває на сонячних пляжах Малібу зі своїм сином та подругами.
На одному з таких знімків Амбросіо з подружками засмагають на пляжі топлес, а на іншому вони веселяться, стоячи на руках. Моделі весело проводять часом та насолоджуються відпочинком.
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Зірка також публікує фотографії зі своїм п'ятирічним сином Ноа.
На відпочинку Алессандра також дає собі можливість трохи розслабитися, поїсти смачної їжі і не переживати за зайві сантиметри в талії.