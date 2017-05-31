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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Засмага топлес та ігри з дітьми: як відпочиває "ангел" Victoria's Secret

23:02, сьогодні 303 Читать новость на русском
Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instgaram / @alessandraambrosio

Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо опублікувала серію сонячних фотографій з відпочинку на пляжі в Малібу.

На фотографіях в Instagram зірка відпочиває на сонячних пляжах Малібу зі своїм сином та подругами.

Waking up ... to a beautiful weekend ... ?️

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

На одному з таких знімків Амбросіо з подружками засмагають на пляжі топлес, а на іншому вони веселяться, стоячи на руках. Моделі весело проводять часом та насолоджуються відпочинком.

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MALIBU CLASSIC ?

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

MALIBU KIDS ?

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Shake shake shake .... #memorialdayweekend #despacito ? @stewartshining

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Desejando um feliz aniversário e um ano maravilhoso para minhas besties @anabeatrizbarrosofficial e @fernandamottaoficial !! Love u girls ??????

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Зірка також публікує фотографії зі своїм п'ятирічним сином Ноа.

??? #memorialdayweekend #myboy #foreveronvacation ? @stewartshining

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Happy Monday .... ️?? #memorialdayweekend #mondaymood ? @stewartshining

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Watching the Cali sunset ? #boys #memorialdayweekend

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

mama's boy ? #Malibu #foreveronvacation #myboy #family ? @stewartshining

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

На відпочинку Алессандра також дає собі можливість трохи розслабитися, поїсти смачної їжі і не переживати за зайві сантиметри в талії.

BBQ ️??? #memorialdayweekend #malibu

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Теги: LifeStyle відпочинок мода
Джерело: 24 Канал
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