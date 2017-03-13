Засновник Tesla готовий взятися за енергетичний проект в Україні

Засновник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск не проти запустити в Україні проект зі збереження відновлюваної енергії.
Про це він написав у Twitter.
У соцмережі користувачі листувалися з Маском про проект зі збереження енергії в Австралії на основі батарей Powerwall 2. Один із них запитав, чи може Маск зробити щось схоже в Україні.
Звичайно. Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну (250 доларів за кВт/год. на рівні пакета). Сайт невдовзі буде оновлений, тому буде повна прозорість,
– відповів засновник Tesla.
До цієї розмови долучився і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. Давайте поговоримо про це докладніше", – написав глава українського уряду.
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