Засновник Tesla готовий взятися за енергетичний проект в Україні

Засновник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск не проти запустити в Україні проект зі збереження відновлюваної енергії.

Про це він написав у Twitter.

У соцмережі користувачі листувалися з Маском про проект зі збереження енергії в Австралії на основі батарей Powerwall 2. Один із них запитав, чи може Маск зробити щось схоже в Україні.

Just wanted to write a note of appreciation to the many Australians who came out in support of the battery plan, especially @mcannonbrookes — Elon Musk (@elonmusk) 12 березня 2017 р.

@elonmusk @mcannonbrookes Could we do something similar in Ukraine? How much would such project cost?@VGroysman — vAnilla Love t (@5AllanLeVito) 12 березня 2017 р.

Звичайно. Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну (250 доларів за кВт/год. на рівні пакета). Сайт невдовзі буде оновлений, тому буде повна прозорість,

– відповів засновник Tesla.

@5AllanLeVito @mcannonbrookes @VGroysman Sure. Just check out my prior tweet on pricing ($250 kWh at pack level). Website will be updated soon, so there is complete transparency. — Elon Musk (@elonmusk) 12 березня 2017 р.

До цієї розмови долучився і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. Давайте поговоримо про це докладніше", – написав глава українського уряду.

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