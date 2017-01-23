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Засновниця Femen заявила про розпад організації

18:25, сьогодні 786 Читать новость на русском
Акція Femen у Києві
Акція Femen у Києві / Getty Images

Організація Femen розпалася ще у 2015 році, а всі ті акції, що відбуваються нібито під такою назвою, не мають жодного стосунку до українського руху, який заснував секстремізм.

Про це активістка та одна із засновниць руху Яна Жданова розповіла у коментарі ресурсу "Апостроф".

Femen вже не існує. З 2015 року це все вже закінчилося. Всі розійшлися як в морі кораблі. Команди, яка була раніше, вже немає,
– зазначила вона.

За її словами, те, що зараз відбувається під виглядом Femen – казна-що, оскільки кожен імітує якусь діяльність: в Іспанії, у Франції, навіть в Україні залишилося кілька дівчаток під проводом Гуцол Анни.

Системи та того концепту, який був спочатку, коли ми щодня без вихідних і канікул працювали на благо нашої ідеї, це все закінчилося. Ми переїхали до Франції, ще років зо два Femen проіснував, а потім все почало тріщати по швах і розвалюватися. Наприклад, я навіть не знаю, хто у Франції зараз займається сайтом, хто веде сторінку у Facebook. Вони там пишуть якісь довгі тексти, які взагалі не пов'язані з нашою діяльністю. Єдине, що їх пов'язує з тим Femen, про який всі знають, це те, що вони протестують топлес і пишуть на грудях слоган. Але люди абсолютно не розуміють, що вони роблять. Вони думають, якщо дівчинка роздяглася, написала на грудях слоган, то це вже сексуально, і це FEMEN-стайл. Але я як активістка Femen, одна з найактивніших її учасників і засновників секстремізму, не розумію, що вони там роблять. Я не хочу публічних скандалів, але мені це все неприємно,
– наголосила діячка.

Також Жданова підкреслила, що зараз Femen більше не є організацією, а стилем протесту, який сформували 5-6 українок і який просто запозичують. Тобто зараз люди використовують своє тіло в арті та політичній боротьбі як спосіб висловити свою політичну позицію.

Чому відбувся розпада? Не поділили гроші і влада (сміється). Дівчата, які брали участь в акціях були реальними активістками. Ніхто не займався самопіаром або просуванням власного обличчя. Коли ж у нас з'явилися самопроголошені лідери, з тих пір і почався розпад організації. Деякі дівчатка просто дозволили собі заявляти, що вони лідери частини організації, а потім вже і цілої організації. Це було початком кінця,
– зауважила активістка.

Крім того, одна із засновниць Femen заявила, що на початку його діяльності були думки, щоб рух трансформувався у політичну партію.

Ми хотіли створювати політичну партію, але ви ж знаєте, що політика – це завжди бруд і певні правила гри. Якщо ти граєш за ним, то ти проходиш у парламент, обласні ради, а якщо ти проти системи, вона тебе просто виплюне назад. Тут потрібно піти або на компроміс з самим собою, переступити через свої принципи та зробити вигляд, що ти – частина цієї системи, або просто більше не займатися цим, а займатися чимось іншим,
– додала Жданова.

Читайте також: Бельгійський офіс FEMEN закрився

До слова, наприкінці листопада 2016 року активістки Femen влаштували провокативну акцію в центрі Києва.

Теги: Франція Україна Політика FEMEN протести
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