Застава Романа Насірова стала рекордною
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Відсторонений головний фіскал може стати першим підозрюваним, який за рішенням суду зміг заплатив 100 мільйонів гривень за заставу. Попри те, що Насіров офіційно задекларував менше половини зазначеної суми, екс-фіскал все ж оплатив заставу.
Досі найбільша застава, яку вносили за підсудних не перевершувала 15 мільйонів гривень.
Величезні суми фігурували в інших резонансних справах, проте чиновники не внесли такі кошти. Зокрема, екс-заступнику голови НАК "Нафтогаз" Олександру Кацубі присудили 450 мільйонів гривень, екс-директору "Укрінтеренерго" Володимиру Зіневичу – 365 мільйонів гривень, фігуранту у справі Онищенка Валерію Постному – 250 мільйонів гривень.
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Джерело: 24 Канал
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