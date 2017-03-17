Застава Романа Насірова стала рекордною

Відсторонений головний фіскал може стати першим підозрюваним, який за рішенням суду зміг заплатив 100 мільйонів гривень за заставу. Попри те, що Насіров офіційно задекларував менше половини зазначеної суми, екс-фіскал все ж оплатив заставу.

Досі найбільша застава, яку вносили за підсудних не перевершувала 15 мільйонів гривень. Величезні суми фігурували в інших резонансних справах, проте чиновники не внесли такі кошти. Зокрема, екс-заступнику голови НАК "Нафтогаз" Олександру Кацубі присудили 450 мільйонів гривень, екс-директору "Укрінтеренерго" Володимиру Зіневичу – 365 мільйонів гривень, фігуранту у справі Онищенка Валерію Постному – 250 мільйонів гривень. Читайте також: Насіров дав перший коментар після виходу із СІЗО

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