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Заступник Кличка прокоментував скандал щодо своїх відпусток

17:52, сьогодні 427 Читать новость на русском
Володимир Бондаренко
Володимир Бондаренко / kievcity.gov.ua

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко спростував інформацію про підроблений диплом та прокоментував використання відпусток.

Про це повідомило видання "Українська правда".

Володимир Бондаренко зазначив, що підстав для скандалу немає, бо для використання відпусток є об'єктивні причини.

По-перше, у мене померла людина, яка останні 10 років заміняла мені батька. По-друге, у мене народився син. Зважаючи на це, на мої емоції, я зараз маю бути з родиною,
– заявив Володимир Бондаренко.

Керівник апарату КМДА пояснив, що швидше не міг давати будь-які пояснення пресі та розповів, що відповість на всі суперечні питання до середини червня.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію, що Віталій Кличко надав три відпустки підряд своєму заступнику – керівнику апарату Київської міської державної адміністрації Володимиру Бондаренку – та преміював його у розмірі 100% посадового окладу за травень.

Теги: Україна Скандал Київ КМДА
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