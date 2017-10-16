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Заступника начальника Тячівського відділу поліції затримали на хабарі: фото

11:49, сьогодні 525
Затримання поліцейського-хабарника
Затримання поліцейського-хабарника

Майор поліції вимагав 500 доларів від колишнього посадовця одного з державних підприємств за закриття раніше відкритого кримінального провадження.

Затримали поліцейського поблизу райвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара в службовому автомобілі, повідомили правоохоронці.

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Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Теги: Новини України Поліція Новини Закарпаття СБУ ГПУ Хабар
Джерело: 24 Канал
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