Заступниця Парубія розповіла про шанси на дострокові вибори у 2017 році

Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко переконана, що у 2017 році дострокових виборів парламенту не буде.

Про це політик заявила у інтерв'ю "5 каналу", повідомляє прес-служба Блоку Петра Порошенка.

Ті, хто зараз стурбовані підготовкою до дочасних виборів, дарма витрачають кошти. Краще ці кошти витратити на доброчинність, на фронт, на допомогу переселенцям, на допомогу хворим дітям, ніж на плакати та ролики... Тому що дочасних виборів не буде,

– зазначила Геращенко.

Заступник голови Верховної Ради додала, що 2017 в політичному плані буде непростим, а у парламенті емоції часто переважатимуть раціональні аргументи.

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