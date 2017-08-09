Заступниця Супрун пішла у відставку

Заступник міністра МОЗ Оксана Сивак пішла у відставку через розбіжності у підходах до командної роботи та втрату взаємної довіри.

Про своє рішення Сивак повідомила у Facebook.

"Я йду з МОЗу свідомо і маю бачення свого подальшого шляху. Таке рішення ухвалила, перш за все, через розбіжності у підходах до командної роботи та втрату взаємної довіри. Пріоритетом моєї команди була і лишається максимальна прозорість роботи Міністерства, що видно з усіх напрямів у моєму підпорядкуванні", – йдеться у повідомленні.

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За її словами, система охорони здоров'я потребує реальних змін. Деякі етапи вже реалізовано, а деякі – перебувають в процесі. Сивак висловила вдячність за роботу у команді. Про конкретні причини свого рішення вона пообіцяла повідомити згодом.