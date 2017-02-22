Затримали бойовика, що раніше полонив двох українських силовиків

Вчора, 22 лютого, у Бахмуті затримали бойовика, який з червня 2014 року приєднався до терористів так званої "ДНР" та брав участь в бойових діях. Зокрема він чергував на блокпостах бойовиків в районі Дебальцевого.

Про це заявив глава Нацполіції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Як пише Аброськін, в той період, коли він чергував на цьому блокпості, він організував захоплення у полон двох співробітників Дебальцевського міськвідділу міліції.

До речі, цей бойовик мав судимість. Пізніше він втік від бойовиків. При цьому захопив з собою арсенал зброї, який віддав куму на зберігання: револьвер, набої та гранату РДГ-5 з запалом.

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