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Затримали екс-міліціонера, який продавав терористам доступи до українських електронних баз

09:32, сьогодні 5
У Маріуполі затримали міліціонера-зрадника
У Маріуполі затримали міліціонера-зрадника / Screenshot

У Маріуполі затримали екс-міліціонера, який продавав бази даних колишньої Державтоінспекції Донеччини терористам так званої "ДНР".

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік звільнився з правоохоронних органів на початку війни на Донбасі та переїхав у Донецьк.

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Під час звільнення він привласнив майже 450 електронних ключів, які перебували у нього на зберіганні. В електронних базах містилася інформація про власників автомобілів, заарештовані авто і ті, що в розшуку. Усі дані зловмисник продавав терористами.

Екс-міліціонера затримали, коли він особисто приїхав до Маріуполя, аби продати 20 ключів замовникам.

Вартість електронних ключів оцінили у понад 400 тисяч гривень.

Теги: Кримінальні новини Маріуполь СБУ
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