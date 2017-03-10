Затримали екс-"беркутівця", підозрюваного у розстрілах активістів Євромайдану

Печерський райсуд Києва заарештував на два місяці екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Екс-"беркутівця" підозрюють у вбивствах трьох активістів Революції Гідності 18 лютого 2014 року. Також чоловіку інкримінують напад на журналістів на блокпості "Пісочин", що на Харківщині.

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Нагадаємо, що під варту Гончаренка суд взяв уже вдруге. Його затримали ще торік у червні в Харкові, з ще трьома екс-бійцями "Беркуту". Усі вони працювали в поліції. Місяць тому суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.