Затримали винуватця ДТП, в якому загинуло немовля

Суд у Харкові заарештував винуватця смертельної ДТП.

2 дні тому водій позашляховика, тікаючи з місця аварії, спричинив ще одну. На місці другої загинула восьмимісячна дівчинка, а її батько помер сьогодні зранку у лікарні. Зараз на лікарняному ліжку і мама дитини.

Винуватець смертельної ДТП – 36-річний Павло Морозов. Чоловік виправдовується, мовляв, перед тим як сісти за кермо, нічого не пив, а через удар начебто не пам'ятає обставин аварії.

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Проте експертиза підтвердила, що чоловік керував машиною напідпитку. І навіть намагався втекти після скоєного.

Сьогодні суд постановив залишити водія під вартою і без права вносити заставу.

Сьогодні зранку у лікарні помер ще й батько 8-місячної дівчинки, яка загинула на місці ДТП. Тож справу перекваліфікують. А водію замість восьми років тюрми, тепер загрожуватиме 10 років за ґратами.