В Тунісі працівники Служби безпеки затримали ймовірних спільників берлінського терориста.

Арештували племінника Аніса Амрі. Служба безпеки Тунісу взяла його під варту. Окрім нього, затримали ще двох підозрюваних. Всі троє – хлопці віком від 18 до 27 років.

Слідство у справі берлінського теракту триває, хоча головного підозрюваного ліквідували. Прокуратура Німеччини, яка веде справу, упевнена, що Аніс Амрі мав спільників.

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Самі ж тунісці у столиці вийшли на демонстрацію. Вони засудили співвітчизників, які хочуть служити в ІДІЛі. Більшість протестувальників ще й проти того, аби підозрюваних у тероризмі тунісців повертали на батьківщину.

Мітинг провели біля символічного місця – музею Бардо. Майже два роки тому троє терористів убили там 22 людей. Тоді відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

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Нагадаємо, раніше "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт на ярмарку в Берліні, у якому загинуло 12 людей.