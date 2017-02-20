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Затриманих активістів під час протестів у Києві звільнили з райвідділу

03:29, сьогодні 414 Читать новость на русском
Комбат ОУН Микола Коханівський
Комбат ОУН Микола Коханівський / Фото з Facebook

Комбата ОУН Миколу Коханівського та інших активістів, затриманих під час зіткнень протестувальників проти торгівлі з окупантами з поліцією в центрі Києва, випустили з Деснянського райвідділу.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Андрій Лозовий.

"Слава Богу, Миколу вже звільнили", – написав нардеп в соцмережі.

Пізніше нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що поліція звільнила всіх затриманих активістів. Він також опублікував фотографію Коханівського на порозі Деснянського райвідділу.

Також в мережі з'явилося відео після звільнення комбата. Він подякував усім за підтримку.

Нагадаємо, у Києві між протестувальниками проти торгівлі з окупантами та силовиками трапилися сутички. Зокрема, на Європейській площі у результаті штовханини затримали близько 10 активістів. Також затримали і командира батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової. Активісти хотіли встановити намет біля Адміністрації Президента.

Теги: Україна Київ СІЗО протести Блокування Банкової
Джерело: 24 Канал
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