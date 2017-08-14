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Затриманих літніх людей у Криму відпустили, на одного чекає суд

17:53, сьогодні 151 Читать новость на русском

У Сімферополі більшість літніх кримських татар, які вийшли на одиночні пікети під стіни адмінбудівель, відпустили.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляев на своїй сторінці в Facebook.

Більшість кримських татар, яких сьогодні затримали у Сімферополі, відпустили. У поліції утримували правозахисницю Лілю Гемеджі та чотирьох літніх людей, які вийшли під адмінбудівлі на одиночні акції.

Найстарший активіст – 64-річний Давлат Ярикул – досі перебуває у відділку. На нього склали протокол. Наразі він разом з адвокатом очікують на суд. Засідання відбудеться 14 серпня у Залізничному районному суді міста Сімферополя.

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За словами адвоката, активістів намагались допитати. Але згодом їх вирішили відпустити.

Нагадаємо, що активісти зважилися на протест через арешт кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який влаштував одиночний пікет 8 серпня.

Теги: Судді арешт Анексія Криму Новини Криму Новини України Пікет
Джерело: 24 Канал
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