Затриманий громадянин РФ розповів про службу в "ДНР"

Росіянин, якого напередодні затримали на українському Сході, розповів про службу в "армії" так званої Донецької народної республіки.

Члена російсько-окупаційних військ українські військові затримали біля Маріуполя. Згідно з документами, чоловік – громадянин Росії, мешкає у Краснодарському краї. Читайте також: Розвідка з’ясувала, як Росія прикриває на Донбасі своїх кадрових військових У нього також знайшли посвідчення, яке підтверджує його приналежність до незаконного угрупування "ДНР". Під час допиту чоловік розкаявся.

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