Затриманий громадянин РФ розповів про службу в "ДНР"
11:09, сьогодні 1433 Читать новость на русском
Росіянин, якого напередодні затримали на українському Сході, розповів про службу в "армії" так званої Донецької народної республіки.
Члена російсько-окупаційних військ українські військові затримали біля Маріуполя. Згідно з документами, чоловік – громадянин Росії, мешкає у Краснодарському краї.
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У нього також знайшли посвідчення, яке підтверджує його приналежність до незаконного угрупування "ДНР". Під час допиту чоловік розкаявся.
Джерело: 24 Канал
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