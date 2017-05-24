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Затримання екс-чиновників – це боротьба бізнес-політиками, які показують зуби, – експерт

16:31, сьогодні 221 Читать новость на русском
Затримання екс-чиновників України режиму Януковича
Затримання екс-чиновників України режиму Януковича / 24 Канал

Спецоперація із затримання високопосадовців-податківців і чиновників колишнього міністерства доходів і зборів – це боротьба з тими символічними фігурами, які уособлювали режим Януковича. Це також відповідь на критику міжнародних організацій щодо недостатньої боротьби з корупцією.

Про це сайту "24" повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, таким чином показується, що не тільки з Януковичем треба розібратися і вийти на справедливу оцінку і вирок. Але і з людьми з його оточення – виконавцями, тими, хто формував корупційні схеми. Крім того, зазначає Фесенко, це відповідь на критику, зокрема, Transparency International щодо боротьби з корупцією.

При цьому, як наголошує політолог, це не тільки боротьба з політичними привидами з минулого, а також з бізнес-політиками, які починають показувати зараз зуби, намагаються підготувати ґрунт для свого повернення.

Екс-політики і чиновники починають активно втручатися у внутрішній політичний процес в Україні. Той же Сергій Курченко та інші фінансують певні мережі, які брали участь, зокрема, у провокаційних подіях 9 травня. Тут є синхронізація російських спецслужб і цих привидів з минулого, які хочуть повернутися в українську політику. І вони для цього використовують фінансові ресурси і людей, які залишилися в Україні,
– наголошує Фесенко.

Тому, наголошує експерт, це не тільки відновлення історичної справедливості. Це і боротьба з оргмережами колишніх політиків і чиновників, яких намагаються використовувати в нинішній політичній боротьбі.

На думку Володимира Фесенка, із тих, кого затримали, хтось залишиться в ув'язненні, а хтось вийде під заставу чи на умовах угоди зі слідством.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка.

Теги: Україна Політика Масові затримання екс-посадовців в Україні Державна фіскальна служба Віктор Янукович Корупція Сергій Курченко
Джерело: 24 Канал
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