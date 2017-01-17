Затримано "праву руку" мільярдера, пов'язаного з Путіном, – ЗМІ

У аеропорту іспанського Мадриду поліція затримала керуючого голландським холдингом "Zed +" Петера Ваккі, який прилетів з Амстердама.

Про це повідомляє іспанське видання El Confidencial.

Затримання відбулося вранці 16 січня у аеропорту "Барахас". Як стверджує журналіст Агустін Марко, чоловік є "правою рукою" російського магната Михайла Фрідмана, який володіє капіталом "Zed+" у частці з підприємцями з Іспанії і перебуває під пильним оком ФБР та ЦРУ.

"З'явилася перша жертва виплат мільйонних хабарів, які отримували рідні міністрів російського уряду через "Zed Worldwide" – технологічну компанію, серед акціонерів якої: сім'я Перес Долсет, банк "Santander", Хуан Абель і "Grupo Planeta", – йдеться у статті.

За даними джерел видання, Ваккі у Мадриді хотів зустрітися з "консорціумом інвесторів, зацікавлених у купівлі "Zed+".

Петера Ваккі звинувачують у тому, чо він чинив перешкоди розслідуванню, яке сім'я Перес Долсет (засновники "Zed+", – 24) попросила провести, аби з'ясувати – як постійно виводилися гроші з російської філії "Zed +" "Grupo Temafon" у компанію "Vstrecha", створену без відома членів правління акціонерного товариства.

З фірми, імовірно, було виведено до 30 мільйонів доларів в напрямку "FunBox" (компанія, яка належить родичам російського міністра внутрішніх справ Олександра Колокольцева).

У іспанській поліції вважають, що справа "Vstrecha" – не єдиний випадок виведення коштів з "Grupo Temafon". У виведенні коштів брали участь як мінімум ще 4 компанії: "Vstrecha 2", "BMK", "A1 Systems" і "Expert Promotion".

Мали місце і "шахрайські схеми", у яких нібито брали участь "VimpelCom", "Bambalia" і "Gervaser" (дві останні компанії належали Ваге Енгібаряну, близькому другу Михайла Фрідмана),

– стверджує видання.