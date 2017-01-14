Затриманого суддю часів Януковича арештували на 2 місяці

Затримали на 2 місяці суддю, який свого часу "подарував" Януковичу Межигір'я.

2 місяці за ґратами або ж застава майже у 300 тисяч гривень. Такий запобіжний захід Печерський суд Києва обрав одіозному судді Любомиру Головатюку, якого спіймали на хабарі у 16 тисяч доларів.

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Адвокати Головатюка його вину заперечують. Мовляв, гроші суддя не отримував, під час затримання вони лежали за декілька метрів від нього. Сам підсудний заявив, що готовий заплатити заставу і скаржиться на погане самопочуття.

Тяжкий стан. У мене гіпертонічний криз. Вчора викликали лікаря. Будь ласка, дайте мені відпочити трошки. Прошу вас сильно, сьогодні мені дуже важко,

– прокоментував підсудний Любомир Головатюк.

Нагадаємо, що Хабарник, якого вчора впіймали на гарячому – суддя Господарського суду Києва Любомир Головатюк.