Затриману на хабарі заступницю керівника Одеської митниці перевели на роботу до Києва

Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф’єва, затримана на хабарі в 50 тисяч доларів восени 2015 року, призначена начальником відділу митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби.

Цю посаду пані Ареф’єва вказала при заповненні декларації за 2015 рік, повідомляє з посиланням на проект "Народне НАЗК" Bihus.info.

Після затримання на хабарі, восени 2015 року, Ареф'єва втекла від правоохоронців. Офіційно Одеська митниця повідомляла, що Ареф'єва на лікарняному. Водночас, керівник Одеської митниці Юлія Марушевська запевняла, що на митниці Лариса Ареф’єва не працює і їй невідомо, куди вона зникла. А очільник ДФС Роман Насіров взагалі заперечував факт отримання хабара Ларисою Ареф'євою. (Детальніше з цією історією можна ознайомитися у розслідуванні Слідство.Інфо).

До Одеської митниці Лариса Ареф’єва працювала головним інспекором митного поста "Київ-аеропорт" Київської регіональної митниці. З 2013 – начальник управління митної вартості Житомирської митниці Міндоходів. Там же очолював службу бортьби із контрабандою її чоловік – Павло Ареф’єв. Після Житомирської митниці, з літа 2015 року, Лариса Ареф’єва працювала на Одеській митниці. А вже восени того ж року опинилася в центрі скандалу з хабаром в 50 тисяч доларів.

Ларису Ареф’єву називають родичкою відомого митного бізнесмена Ореста Фірманюка. Минулого року програма "Наші Гроші з Денисом Бігусом" розповідала про те, як керівництво "Борисполя" уклало непередбачений законодавством договір, віддавши компанії з орбіти Фірманюка складські площі аеропорту.

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Декларація Лариси Ареф’євої – скромна. За 2015 рік заробітна плата склала 20 895 гривень, матеріальна допомога на оздоровлення – 5 250 гривень. Чоловік Лариси – Павло – за 2015 рік заробив 47 437 гривень та отримав 13 339 гривень допомоги по безробіттю.

З нерухомості Лариса Ареф'єва задекларувала гараж в Донецьку на 15 кв.м., квартиру на 45 кв.м., у власності її доньки та зазначила користування квартирою у 45 кв.м.

Водночас у мами Лариси – Марії Нирко – 3 квартири в Києві. Перша (45 кв.м.) придбана 2011 року. Ще одна квартира в тому ж будинку (93 кв.м.) – від 2014 року. Третя квартира там само (145 кв.м.) – від 2015 року.

Ціна 1 кв.м. в будинку (Вишгородська, 45) коливається від 1,5 тисяч доларів до 2 тисяч доларів. Тобто квартира куплена 2015 року на 145 кв.м. могла вартувати понад 200 тисяч доларів, тобто майже 6 мільйонів гривень. Ні батьки Лариса Ареф'євої, ні її чоловіка ніколи не були підприємцями і не проживали в Києві.

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Лариса Ареф’єва не задекларувала жодної автівки. Але її батько 1947 р.н. у 2013 році, коли Лариса з чоловіком працювали на Житомирській митниці, зареєстрував на себе BMW X5 2012 р.в. Зараз вартість такої машини у користуванні біля 40 тисяч доларів.

До речі, чоловік Лариси Ареф’євої – Павло, восени минулого року придбав машиномісце на 14 кв.м. неподалік від квартир тещі.

У будинку на Вишгородській, 45 також володіють квартирами: батько керівника Управління по фінансових розслідуваннях ДФС Романа Татарінова – Володимир (113 кв.м., близько 200 тисяч доларів); фірма "Поліекспо" дружини головного військового прокурора Анатолія Матіоса володіє 11 квартирами, купленими у квітні минулого року.