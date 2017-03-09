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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Завдяки Путіну, а не санкціям, знищено економіку Росії, – політик

14:32, сьогодні 621 Читать новость на русском
Костянтин Боровий
Костянтин Боровий / "Новое время"

Наразі санкції з боку США проти Росії є слабкими та мають доволі символічний характер, однак можна очікувати що надалі політика Білого дому щодо Кремля може стати ще жорсткішою.

Про це заявив відомий російський опозиціонер і політичний експерт т Костянтин Боровий у коментарі виданню "Гордон".

Спікер Держдепу США Марк Тонер заявив, що санкції проти Росії залишаться в силі, допоки та не виконає зобов’язань щодо Східної України та Криму. Я не вважаю такі слова популізмом. Але і розраховувати на те, що це остаточна позиція адміністрації Трампа, Україні не варто. Такі заяви є рівносильними твердженням президента РФ Володимира Путіна, що жодні переговори про статус Криму є неможливим. Кожна сторона формулює свої передпереговорні позиції, які для них є важливішими за все,
– зауважив він.

За його словами, поточні санкції з боку США проти Росії є доволі слабкими та мають лише символічний характер.

Так, вони формують певне ставлення до РФ і Кремля, але це санкції лише проти 150 фізичних осіб РФ. Причім не високопосадовців, а якихось прокурорів, виконавців. Це швидше попереджувальний постріл у повітря: увага, ми приступаємо до тактики застосування санкцій,
– вважає політик.

Крім того, він наголосив, що Конгрес США зараз розробляє всеосяжні санкції проти Росії.

За символічними санкціями можуть піти серйозні обмеження. Це те, що зараз розробляє Конгрес США – всеосяжні санкції. А ось далі справа може дійти і до повного ембарго, як це було з Іраном. Сьогодні головна проблема Путіна – не нинішні символічні санкції США, а те, що економіка Росії перестала працювати. І максимальної шкоди економіці Росії завдав саме Путін, ввівши контрсанкціі, виключивши конкуренцію та встановивши монополію держкорпорацій. Це найважчий і головний збиток для РФ,
– підсумував Боровий.

Читайте також: Німеччина задумалась над послабленням санкцій проти Росії

Теги: Політика Новини Росії США Санкції
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