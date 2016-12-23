Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування

Виявилось, що українців кілька років дурять завищеними тарифами. Плати дорожче, отримуй менше.

Перші платіжки за тепло виявились для киян справжнім шоком: вдвічі дорожчі тарифи та вбивчі морози вдарили по кишенях багатьох. Люди одразу зрозуміли, що не можуть платіжки бути аж настільки високими.

Влада пояснила, мовляв, така ситуація склалась через нестачу лічильників. Адже там, де їх не було, рахунки формували за схемою квадратний метр плюс температура повітря.

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Тож міністрам довелося пообіцяти нові формули та способи вирішення проблеми. Але річ в тому, що стара схема нарахувань працювала ще й минулого року, тобто виходить, що українців свідомо дурили непропорційними цінами.

Та й нова система не виглядає ідеальною. Проблеми знову відчують ті будинки, де немає лічильників. Тобто яким чином депутати зібрались вирішувати конфлікт, який самі й створили – невідомо.

Також, досі немає ясності із заявами Онищенка стосовно компроматів на найвищих посадовців країни.

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