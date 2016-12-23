  • укр
  • рус
00:32
23 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У Жириновського впав. Ще одна республіка
Вєсті Кремля
00:31, сьогодні
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, 22 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Трамп і ядерна зброя. Епопея
Випуск новин
23:58, 22 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування

ЦРУ 22:21, 22 грудня 11824 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Виявилось, що українців кілька років дурять завищеними тарифами. Плати дорожче, отримуй менше.

Перші платіжки за тепло виявились для киян справжнім шоком: вдвічі дорожчі тарифи та вбивчі морози вдарили по кишенях багатьох. Люди одразу зрозуміли, що не можуть платіжки бути аж настільки високими.

Влада пояснила, мовляв, така ситуація склалась через нестачу лічильників. Адже там, де їх не було, рахунки формували за схемою квадратний метр плюс температура повітря.

Читайте також: Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро "Героїв Дніпра", – розслідування

Тож міністрам довелося пообіцяти нові формули та способи вирішення проблеми. Але річ в тому, що стара схема нарахувань працювала ще й минулого року, тобто виходить, що українців свідомо дурили непропорційними цінами.

Та й нова система не виглядає ідеальною. Проблеми знову відчують ті будинки, де немає лічильників. Тобто яким чином депутати зібрались вирішувати конфлікт, який самі й створили – невідомо.

Також, досі немає ясності із заявами Онищенка стосовно компроматів на найвищих посадовців країни.

Щоб дізнатись більше – у свіжому випуску програми "ЦРУ"

Теги: гроші ЦРУ Тарифи Олександр Онищенко Розслідування Корупція
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
22 грудня, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Игра на понижение: о цене угля в 2017 году
22 грудня, 22:42 Игра на понижение: о цене угля в 2017 году
Віталій Кулик 550
Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система
22 грудня, 22:14 Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система "Приват24", – головне за добу
1 1490
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську
16 листопада , 05:11 11
У київському метро помітили мусульманку, одягнену у вишиванку
 4 вересня , 13:30 46
Дружина міністра культури померла від хвороби
 7 жовтня , 13:36 5
Журналісти дізналися, хто з чиновників зухвало краде землі Драгобрату
 31 жовтня , 19:16 1
Як олігархи знищили найприбутковіше підприємство на Львівщині
 18 серпня , 23:10 3
Чому в Україні погані дороги і хто на цьому наживається: розслідування журналістів
5 жовтня , 16:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук