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Завод Фірташа в Криму припинив свою роботу

23:31, сьогодні 278 Читать новость на русском
Дмитро Фірташ
Дмитро Фірташ / dmitryfirtash.com

В окупованому Криму через аварію припинив роботу завод олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляють "Новини Криму".

На підприємстві "Кримський Титан" обвалилася покрівля на площі у понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Ніхто не постраждав. Але технологічний процес зупинено. Причини обвалу з'ясовує спеціальна комісія.

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"Кримський Титан" виробляє мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюміній сульфат, рідке натрієве скло та інші речовини.

Кінцевим бенефеціаром підприємства є Дмитро Фірташ. Сам олігарх зараз переховується в Австрії від американських правоохоронців. У США його хочуть судити за хабарництво.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Дмитро Фірташ
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