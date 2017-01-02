Заворушення у Польщі: рознесли квартиру іноземців причетних до вбивства поляка

У польському місті Елк невідомі розгромили квартиру іноземців, причетних до вбивства 21-річного чоловіка.

Про це розповіла речниця місцевої поліції сержант Аґата Куліґовська де Наленч, повідомляє Польське радіо.

На місці було проведено огляд, зібрано сліди. Найвірогідніше, подія сталася минулої ночі. Ми з’ясовуємо, як цей погром відбувся. Ми проведемо поліцейське розслідування цієї справи,

– розповіла вона.

Нагадаємо, у новорічну ніч 21-річного хлопця вбили в одному з місцевих кафе, яким володіють іноземці. В неділю після обіду в Елку відбулися масові заворушення. Унаслідок заворушень було затримано 28 осіб.