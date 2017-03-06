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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Завтра буде важче, – Зеркаль про суд "Україна – Росія"

20:50, сьогодні 237 Читать новость на русском
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль / Фото з соцмереж

У Міжнародному суді ООН Росія виголосить квінтесенцію маніпуляцій, які ми постійно чуємо від дипломатів і посадовців РФ.

Такий прогноз зробила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляє Україну в суді.

Вона зазначила, що перший день слухань був непростим та подякувала за підтримку.

Ще важче буде завтра, коли ми почуємо позицію відповідача. З отриманих матеріалів ми вже відчуваємо, що це буде квінтесенція тих маніпуляцій, які ми постійно чуємо від дипломатів і посадовців РФ і уривки яких доносяться до нас з російського ТВ,
– написала Зеркаль.

За словама дипломата, єдиний спосіб витримати завтрашній день – триматися позитивного мислення і пам'ятати, що правда на нашому боці.

І будьте певні – уся брехня від РФ буде спростована у середу під час української відповіді,
– наголосила вона.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

6 березня в Гаазі розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії".

Теги: Україна МЗС України Україна-Росія Суд Україна - Росія Політика
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