Завтра в НАТО всі говоритимуть про Україну, – дипломат

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Під час засідання глав держав та урядів країн-членів НАТО 25 травня у Брюсселі тема України стане невід’ємною частиною обговорення.
Про це розповів виконувач обов’язків глави Місії України при НАТО Єгор Божок, повідомляє Укрінформ.
"Україна на цьому заході буде всюди. Тому що все, про що говоритимуть завтра, у НАТО робиться у зв’язку з тим, що у 2014 році Росія напала на Україну", – сказав він.
За його словами, альянс та окремі його союзники, включаючи США, жодним чином не планують зменшити підтримку України. Він переконаний, що у НАТО навпаки готові збільшити зусилля, аби допомогти Києву.
Україна, у свою чергу, вже пропонує НАТО унікальний досвід протистояння гібридній війні у сучасних умовах. Це те, що ми переживаємо щодня, а всі союзники вивчали лише у теорії,
– вважає Божок.
Нагадаємо, 25 травня глави країн-членів НАТО проведуть засідання.