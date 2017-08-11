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Заяви Лаврова про "нові бомбардування Донбасу": журналіст пояснив їхній зміст

19:18, сьогодні 5270 Читать новость на русском
Росія визнає те, що ночами
Росія визнає те, що ночами "довбала по Україні" та продовжує це робити досі, – Цимбалюк / Соцмережі

Росія вкотре визнала свою причетність до війни на Донбасі. Крім того, Кремль зрадив не лише російськомовних в Україні, а й саму державу.

Таку думку щодо заяв очільника російського МЗС Сергія Лаврова висловив відомий журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, він підкреслює, Лавров своїми заявами про те, що "новими бомбардуваннями, новими обстрілами проблему (Донбасу – "24") не вирішити", вкотре визнає, що були "старі" бомбардування", визнає те, що ночами "довбала по Україні" та продовжує це робити досі.

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"А виправдовують себе товариші росіяни старою формулою: "треба змусити радикалів і неонацистів, які правлять балом в Україні, знати своє місце". Формулювання – зрозуміле. Раз в Україні є "неонацисти", отже можна бомбити.Тільки чому населення біжить саме з тієї частини Донбасу, яку захопив Кремль?" – дивується журналіст.

За його словами, заяви Лаврова породили питання про те, що Росія зрадила росіян на Донбасі, не визнавши "референдум" на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

"Так і є. РФ – країна-зрадник. Тільки Росія зрадила Україну. Зрадила, коли напала на нашу країну – спочатку в Криму, потім на Донбасі. Як це у росіян поміщається одночасно в головах: "росіяни на Донбасі" та "один народ" РФ і України", – підкреслює Цимбалюк та додає, що в Росії так нічого і не змінилося – вона, як і раніше, продовжує "вставати з колін".

Нагадаємо, 11 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не має наміру розпочинати повномасштабну війну на Донбасі, оскільки "новими бомбардуваннями, новими обстрілами цю проблему не вирішити", натомість є зацікавленими у тому, аби зберегти Мінські домовленості.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія журналісти
Джерело: 24 Канал
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