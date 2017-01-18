Заяви Савченко: Тимчук готує запит до ГПУ та СБУ

Координатор групи "Інформаційний спротив" і народний депутат Дмитро Тимчук вважає, що нещодавні заяви про Крим з боку його колеги Надії Савченко є лише її власними загадковими думками.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Повпред "ЛНР" Дейнего щодо пропозиції Савченко "на деякий час" здати Крим в обмін на Донбас: така заява" дає привід припускати наявність якоїсь внутрішньоелітної гри у Києві". Не вгадав. Така заява дає привід припускати загадкову для медиків гру нейронів в мозку Савченко, і не більше,

– зауважив Тимчук.

Крім того, парламентар заявив, що готує запит до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням дати правову оцінку заявам Савченко на предмет закликів до зміни територіальної цілісності України.

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Нагадаємо, напередодні Надія Савченко заявила, що варто пожертвувати Кримом заради мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.