Зайченя середнього достатку: соцмережі знов дотепно висміяли "дєнєг нєт" Медвєдєва

На тлі мемів з фразою прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, яку він випадково упустив в Криму, в соціальних мережах набирає популярність простий паблік з відповідним зайчиком, якому на все не вистачає грошей.

У групі всього 17 постів, але майже під кожним з них – по 4000-5000 лайків. А кількість передплатників – понад 16 тисяч.

Суть мему в тому, що дуже миле і сумне зайченя ходить в Fix Price і купує "що-небудь подешевше", дивиться на вітрину з таблетками і думає: "може воно саме пройде".

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Або стоїть біля кіоску і коментує "рубля не вистачає". Здається, ще трохи, і фрази зайчика середнього достатку ризикують перетворитися в крилаті.