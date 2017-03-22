Збільшення напрямків і низька ціна: у Ryanair поділилися планами щодо України

Ірландський лоукост Ryanair планує збільшити кількість напрямків з України до 50. Крім того, ціни на них будуть нижчими, аніж 30 євро.

Таку заяву зробив комерційний директор авіакомпанії Девід О’Брайєн у коментарі ресурсу "Новое время".

"Чому ми обрали саме такі напрямки з України? Це не так далеко, як може здаватися з погляду на наявні маршрути. Я прилетів з Дубліна і це зайняло менше трьох з половиною годин. Це набагато довше, ніж у середньому на наших рейсах. Але це не так погано. Існує сполучення між Манчестером і Україною. Лондон – це очевидний напрямок. У Нідерланди літати нелогічно. Але це перші напрямки. Потенційно може бути ще п’ятдесят", – наголосив він.

За словами представника ірландської авіакомпанії, вони вважають український ринок великим.

"Це найбільша країна у цій частині Європи, більша, ніж Польща, де Ryanair зараз є найбільшою авіакомпанією. І я вважаю, цілком можливо, що згодом ми й тут займемо таку ж саму позицію. На наш погляд, тут є можливості. Україна стала центром розвитку, наприклад, для IT-індустрії", – зауважив комерційний директор Ryanair.

Також О’Брайєн додав, що українці за допомогою лоукосту зможуть літати навіть за менше, аніж 30-40 євро, оскільки нинішня пропозиція авіаперевізника – 19,99 євро, яка є найнижчою в Європі.

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