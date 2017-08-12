Збільшилась кількість загиблих та поранених внаслідок буревію в Польщі

Ураган у Польщі забрав життя п'ятьох людей. Ще майже 40 – поранені. Стихія вирувала на півночі та заході країни. Сильний вітер повалив дерева і залишив без електрики півмільйона людей.

Повалені дерева та зірвані дахи будинків. Найжорсткіше стихія вирувала у Поморському воєводстві на півночі Польщі. Вона забрала життя двох дівчат-підлітків. Ще 21 дитина отримала поранення. Вони перебували в дитячому таборі у лісі, де пронісся смерч. Рятувальники до місця трагедії змогли дістатися не одразу. Та, зрештою, евакуювали дітей.

"Загалом у таборі в лісі проживали півтори сотні дітей. Їх керівник допомагав рятувальникам. Після бурі лісу практично вже не залишилось", – розповів рятувальник Лукаш Плюса.

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Крім того, у Поморському воєводстві померла 56-річна жінка, на яку через сильний вітер впав димохід. Також загинули 37-річний чоловік і 30-річна жінка – їх причавили дерева. Стихія вирувала всю ніч на півночі та заході Польщі.

Буревій накоїв чимало лиха, повалив тисячі дерев, зірвав сотні дахів і пошкодив лінії електропередач. Багато доріг заблоковані. Екстреним службам станом на ранок довелося виїжджати на допомогу близько 6 тисяч разів.