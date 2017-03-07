Збірна України тріумфально повернулася з чемпіонату Європи

Збірна України повернулася із континентальної першості з легкої атлетики у приміщенні. Синьо-жовті привезли п’ять нагород – найкращий результат українців за кількістю медалей на таких форумах за останніх 12 років.

Одним з головних сюрпризів усього чемпіонату став Сергій Никифоров. В кваліфікації стрибків у довжину спортсмен показав найкращий результат сезону у Європі – 8,18 метрів. А у фіналі став третім, стрибнувши на 8.07 метрів. Це всього на сантиметр менше, ніж у власників першої та другої сходинок.

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Загалом українці вибороли чотири бронзові нагороди. Юлія Левченко стала третьою у стрибках у висоту, а Марина Килипко – із жердиною. Також третьою фінішувала жіноча естафетна команда 4х400.

Єдину ж срібну нагороду збірній принесла Олеся Повх у бігу на 60 метрів. Спринтерка, утім, не планує зупинятися і вже тримає в голові план продовження сезону.

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Головна ціль сезону для легкоатлетів – чемпіонат світу, який відбудеться в Лондоні у серпні.