Збірна України з футзалу виграла чемпіонат світу для гравців з дефектами зору

Гравці збірної України з футзалу серед гравців з вадами зору стали чемпіоном світу.

Про це повідомили у прес-службі Асоціації футзалу України.

У вирішальному поєдинку українці здолали збірну Англії з рахунком 3:0.

Це вже була друга зустріч між цими командами на турнірі – у поєдинку групового етапу наші співвітчизники також обіграли англійців.

Окрім того, на шляху до фінального поєдинку "синьо-жовті" обіграли збірні Франції, Японії та Іспанії.

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Цьогорічний чемпіонат світу серед гравців з вадами зору відбувався в Італії.