Збірна України з тенісу здолала Австралію у матчі Кубка Федерації

Українські тенісистки пробилися у плей-оф першої світової групи Кубка Федерації, здолавши команду Австралії.

Після перемог Еліни Світоліної та Лесі Цуренко у суботу, 11 лютого, крапку у зустрічі сьогодні поставила Еліна.

Найкраща тенісистка України розібралася із першою ракеткою австралійської збірної – уродженкою Росії Дарьєю Гавриловою. Для тріумфу Світоліній знадобилася лише одна година та 13 хвилин – 6:3, 6:2 і 3:0 на користь України.

В наступному своєму матчі навесні синьо-жовті сперечатимуться уже за право виступати в першій світовій групі, тобто серед восьми найкращих команд планети.

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