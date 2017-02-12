Збірна України з тенісу здолала Австралію у матчі Кубка Федерації
15:43, сьогодні 206 Читать новость на русском
Українські тенісистки пробилися у плей-оф першої світової групи Кубка Федерації, здолавши команду Австралії.
Після перемог Еліни Світоліної та Лесі Цуренко у суботу, 11 лютого, крапку у зустрічі сьогодні поставила Еліна.
Найкраща тенісистка України розібралася із першою ракеткою австралійської збірної – уродженкою Росії Дарьєю Гавриловою. Для тріумфу Світоліній знадобилася лише одна година та 13 хвилин – 6:3, 6:2 і 3:0 на користь України.
В наступному своєму матчі навесні синьо-жовті сперечатимуться уже за право виступати в першій світовій групі, тобто серед восьми найкращих команд планети.
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Джерело: 24 Канал
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