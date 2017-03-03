Збитий Boeing 777: опубліковані точні координати місця пуску ракети з "Буку"

У мережі оприлюднили знімок точних географічних координат місця пуску зенітної ракети ЗРК "Бук-М", яка збила малайзійський літак рейсу МН17.

Фото опублікував російський авіаексперт Вадим Лукашевич на своїй сторінці у Facebook.

"47° 58'26.10" північної широти, 38° 45'50.02" східної довготи. Я не сумніваюся, що рано чи пізно на цьому місці буде встановлено траурний знак у пам'ять про 298 пасажирів і членів екіпажу лайнера, загиблих в цій трагедії", – йдеться у повідомленні.

Також міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat представила продовження доповіді "Хто такий "Хмурий": відставний генерал-майор, пов'язаний з падінням MH17", передає "РБК".

У звіті зазначається, що "офіцер розвідки "ДНР" Сергій Дубинський з позивним "Хмурий" є ключовим організатором перевезення ЗРК "Бук" у день збиття Boeing 777.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук" літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердаму до Куала-Лумпур. На борту перебувало 298 осіб. Ніхто не вижив.



28 вересня 2016 року Міжнародна слідча група оприлюднили висновок, що Boeing 777 було збито ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", привезеного з Росії. Після запуску ракети установка повернулася на територію Росії.