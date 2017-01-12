Збрід алкоголіків та наркоманів, – сповідь колишнього бойовика про "ДНР"

Колишній учасник "ДНР" скористався програмою СБУ "На тебе чекають вдома" і добровільно здався українським силовикам.

Чоловік зізнався, що приєднався до лав бойовиків через безвихідь та скрутне матеріальне становище. Він чергував на блокпостах, перевіряв транспорт та документи громадян.

Колишній бойовик розповів про безлад, який панував серед бойовиків, а також погане відношення як командирів, так і російських найманців, які служили разом з ним.

Подивившись на все це можна сказати, що там збрід алкоголіків, наркоманів і колишніх ув’язнених. Вони ходять зі зброєю, п’яні і чіпляються до людей,

– розповів чоловік.

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