Зброя для України: про ризики і доцільність надання озброєння нашій країні

Після розширення США антиросійських санкцій знову заговорили про поставки летальної зброї Україні. Американські ЗМІ опублікували інформацію про наявність відповідного плану Пентагону і Держдепу.

Чи дадуть Україні летальну зброю і як це змінить ситуацію на Донбасі, розбиралися журналісти сайту "24".

США корегують зовнішньополітичний курс

Розмови про надання США Україні летального оборонного озброєння не припиняються з самого початку військової агресії Росії проти нашої держави. Колишній президент США Барак Обама позиціонував себе як миротворця і віддавав перевагу дипломатичним переговорам і економічним санкціям для приборкання Кремля. Питання постачання зброї навіть не стояло на порядку денному адміністрації Обами, хоча в Конгресі часто лунали заяви про те, що Україні потрібно надати зброю.



Обама сподівався приборкати Путіна мирним шляхом

Новообраний президент Дональд Трамп, який висловлював симпатію Росії і Путіну, був націлений на те, щоб покращити відносини з РФ. Зрозуміло, що розмінною картою в цьому процесі, в тому числі, була б і Україна. Тому розраховувати на рішення щодо поставок летального озброєння в такому випадку було не варто.

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Але ситуація різко змінилася після того, як близьке оточення Трампа запідозрили у зв’язках з Росією, до цього додалося втручання Кремля в хід виборів президента США. Глава Білого дому був вимушений попри бажання поліпшити стосунки з Путіним відмовитися від своїх попередніх планів. Як відомо, 2 серпня Трамп підписав закон про розширення антиросійських санкцій. Таким чином, надання зброї Україні стало більш реалістичним. Якщо вірити The Wall Street Journal і NBC News, Пентагон рекомендував Білому Дому передати Україні високотехнологічне протитанкове озброєння. Мова про постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin та надання протиповітряного озброєння.

Летальна зброя не залишить шансу противнику

Як говорить військовий експерт Олег Жданов, протитанкові керовані ракетні комплекси (ПТРК) Javelin п’ятого покоління діють за принципом: пустив – і забув.

Навів на ціль Javelin, натиснув на курок, і у танків противника немає шансів піти від цієї ракети. Це високі технології,

– говорить експерт.



Протитанкова зброя нового покоління на залишає противнику шансів

На думку Жданова, план Пентагону і Держдепу – більше політичне рішення, яке свідчить про те, що США дозріли і готові переозброювати ЗСУ.

США зацікавлені в сильній українській армії, щоб НАТО не стояло лицем до лиця з Росією. Вашингтон хоче відчувати себе в безпеці за нашою спиною. Надання США Україні оборонної летальної зброї цілком реальне. І немає сумнівів, що Дональд Трамп підпише це рішення,

– вважає він.

Щодо того, що рішення про надання зброї буде політичним, переконаний і голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

"Це означатиме, що Захід робить ставку на підтримку України. І немає жодних сподівань на те, що з Путіним можна домовитися. Є тільки силовий варіант. І це важливо, тому що ми матимемо більш тісні відносини із Заходом, що дозволить нам посилити обороноздатності нашої армії. Різких кроків не буде. Але буде впевненість у тому, що ми зможемо захищати свої кордони і зменшуватиметься ймовірність ширшої агресії Путіна", – зазначає Таран.

При цьому експерти підкреслюють: українська армія готова до прийняття такої зброї. Зокрема, зазначає Жданов, на сьогоднішній день інструктори НАТО підготували вже сім наших батальйонів. І така підготовка йде постійно.

Росія не ризикне посилити ескалацію на Донбасі

Головна причина, чому Україні не хочуть надати зброю – побоювання Заходу, особливо в Європі, що це призведе не просто до посилення військової напруги на Донбасі, а до широкомасштабної війни. Власне, Путін відкрито цим погрожував щоразу, як тільки лунали заяви про надання зброї Україні. Такого сценарію відкидати не можна. Однак Росія нічого іншого і не сказала би в цій ситуації. При цьому, як зауважує директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, насправді Росія боїться, що Україна отримає летальну зброю, якої немає в РФ і якій Москві буде важко протистояти.

Експерт нагадує: в 2008 році Путін заявив, що якщо Україна приєднається до Плану дій щодо надання членства в НАТО, то він нападе на нашу державу. Україні, зазначає Давидюк, відмовили в ПДЧ, але Путін все одно напав. До того ж всі давно знають ціну словам російського президента.



У відповідь Росія може лише посилити кількість обстрілів?

Олег Жданов також вважає, що Росія не в тому становищі, щоб активізувати постачання зброї бойовикам на Донбасі, якщо США нададуть Україні летальне оборонне озброєння. В РФ, за його словами, немає сил і засобів для масштабного наступу. Максимум, що Москва може зробити – збільшити кількість обстрілів. Політична істерика в Кремлі, звичайно, буде.

По-перше, говорить експерт, є велика різниця поколінь озброєнь між США та РФ.

І поставляти мішені для американських установок Javelin – це тільки ганьбитися для Росії. По-друге, західні спецслужби зафіксують будь-яке пересування техніки через україно-російський кордон, і це викличе політичний резонанс,

– вважає Жданов.

Примітно, що такої ж думки і екс-заступник міністра оборони США Евелін Фаркас, яка в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що надання летальної зброї може бути ефективним способом запобігти подальшим нападам і росіян, і проросійських бойовиків.

Я підтримувала надання летальної зброї Україні і продовжую підтримувати. Це підвищить ціну, яку заплатить російське керівництво. Йому доведеться добре поміркувати, перш ніж намагатися повторити агресію проти своїх сусідів. Ми знаємо, що зараз продовжуються бої, і агресія по суті не зупинена. І, звичайно ж, ми не хотіли б допустити ситуації, коли Україна залишалася б вразливою до нового нападу,

– наголосила Фаркас.

На її переконання, ймовірність того, що росіяни зроблять хоч щось для загострення конфлікту, низька. За словами Евелін Фаркас, Росія і так надає сепаратистам стільки допомоги, скільки вважає за потрібне. А оборонна зброя утримає їх від надання ще більшої допомоги і врешті-решт від наказу просуватися далі й захопити більше української території.

Слово за Трампом

Експерти підкреслюють: важлива сама концепція щодо постачання Україні зброї. І від рішення США дуже багато залежить. Адже Україна фактично обмежена у своєму суверенітеті через те, що нам відмовляють в продажі зброї. Нонсенс: суверенна держава не може придбати зброю в інших країн. Рішення США зняло б це табу. Адже багато країн не проти продати нам зброю. До речі, за повідомленням посла Чехії в Україні Радека Матули, чеські виробники військової продукції ведуть переговори з українськими партнерами щодо поставок озброєння. Раніше політика Чеської Республіки обмежувала можливість постачання зброї до України.



Чи відмовиться Трамп від планів перезавантажити стосунки з Путіним?

Але остаточне рішення приймає президент США Дональд Трамп як глава виконавчої гілки влади. Як зазначає Евелін Фаркас, США ще не на порозі затвердження цього рішення. Хоча, вочевидь, це рішення було доведене до президента, що, на її думку, є позитивним моментом. Тому що саме президент нарешті повинен розібратися з цим питанням.

Шанси, що Трамп підпише таке рішення, високі. Як говорить Микола Давидюк, при президентові Дональді Трампі парадигма влади в США дещо змінилася. Конгрес США зараз перехопив у президента естафету політичного лідерства.

"Сьогодні Конгрес більше задає політичний тон і в державі, і на зовнішній арені, ніж президент. Політичні еліти в США сильніші, ніж лідери. Інституції в момент загрози для країни беруть відповідальність на себе і виводять державу в потрібне русло. І санкції проти Росії цьому доказ", – зазначає експерт.

Політтехнолог Тарас Березовець також відзначає, що Трампу буде складно відмовити Пентагону.

Відмова Трампа військовому відомству тільки призведе до нової кризи. Тому найімовірніше Трамп піде на поставки озброєнь Україні. Напередодні Чемпіонату світу з футболу Путіну доведеться вибирати – йти на загострення на Донбасі і поставити під загрозу його проведення або проковтнути чергове приниження. Американці все добре прорахували і поставили Путіна перед розвилкою. Поганий вибір або ще гірший. Адже ще й вибори президента РФ на носі. Кремлівський Акела може промахнутися, і тоді для нього все закінчиться зовсім сумно,

– переконаний Березовець.

Прогрес у питанні надання Україні зброї може відбутися після зустрічі спецпредставника США Курта Волкера з помічником Путіна Владиславом Сурковим. Волкер – прихильник надання Україні зброї. Крім того, він побував в зоні АТО і переконався, що на Донбасі не внутрішній конфлікт, як це намагається представити всім Кремль, а гаряча війна, яку проти України веде Росія.

На думку Миколи Давидюка, завдання Курта Волкера – зрозуміти, чи є загроза реальної війни і які є можливості дипломатичного, або частково військового врегулювання конфлікту на Донбасі. Волкер повинен оцінити різні сценарії розвитку подій і реальну налаштованість Росії.

Посилення України дасть Росії зрозуміти, що нападати не варто. Тоді Росія сяде за стіл переговорів і почнеться конкретна розмова. Тому задача Волкера: відчути, заміряти і тоді вже проектувати рішення для Конгресу і Трампа,

– наголосив Давидюк.

За три роки російської агресії вже стало абсолютно зрозумілим, що Путін не піде з Донбасу добровільно. Переговорні формати з врегулювання конфлікту дають мінімальний ефект. Але Росія посилює вогонь кожного разу, коли вважає, що таким чином зможе добитися поступок від Заходу. Економічні санкції діють повільно, і реальний ефект може настати років через десять, а в України немає стільки часу. І надання летальної оборонної зброї допоможе зменшити апетити ворога. Мінімум, це не дозволить бойовикам просуватися вглиб України. Ми зможемо захистити свої, а відтак і європейські кордони.

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