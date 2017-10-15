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Зброя, геї, уряд США, але не Путін – працівник російської "фабрики тролів" про тонкощі пропаганди

22:00, сьогодні 39 Читать новость на русском
Пропаганда
Пропаганда / Фото з вільних джерел

Колишній співробітник "Агентства інтернет-досліджень" з Санкт-Петербурга, яка також відома як "фабрика тролів", розповів про роботу компанії і її вплив на думки за кордоном.

Про це пише "Дождь". Він розповів, що коли почалася передвиборна гонка на пост президента США, керівництво "фабрики" почали на лекціях та заняттях викладати, хто з кандидатів чим для Росії небажаний, а чим – корисний, за кого "топити" потрібно, за кого – ні.

Інтерв'юйований, який вирішив залишитись анонімом, працював у компанії ще у 2015 році й півроку писав коментарі на сайтах американських ЗМІ – The New York Times, The Washington Post, Huffington post.

За його словами, основна мета "іноземного відділу" – це впливати на думки і починати дискусію.

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У нас не було мети повернути американців до Росії. У нас була мета налаштувати американців проти свого ж уряду. Викликати заворушення, викликати невдоволення, знизити рейтинг Обами,
– розповів Максим.

За його словами, в компанії було заборонено працювати без VPN, щоб було неможливо відстежити, звідки був написаний коментар.

Він також розповів, що найпоширеніші теми суперечок стосувалися носіння зброї та ЛГБТ. За його словами, співробітники "фабрики тролів" виводили суперечки на релігійні теми, а релігійні американці ці пости лайкали.

Ні Росію, ні Путіна не можна було згадувати. Тому що американці про це не говорять. Їм, по суті, наплювати на Росію і на Путіна,
– додав він.

Теги: Новини політики Російська пропаганда США Вибори у США релігія ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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