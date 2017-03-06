"Збройові барони": кому продають свою зброю США та Росія

На долю двох країн – США та Росії – припадає понад половину усього експорту озброєння. А от купують зброю переважно країни "третього світу".

Про це свідчать дані дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Так, у топ-п'ятірці експортерів, окрім США (33%) та Росії (23% від усього ринку) також є Китай, Франція та Німеччина.

Потрапив Китай і до топ-5 імпортерів озброєнь – разом з одних із своїх недругів Індією. Крім цього, у списку також три мусульманські країни – Саудівська Аравія, ОАЕ та Алжир.

Що цікаво, головними "клієнтами" США та Росії є різні країни – якщо американським озброєнням надають перевагу багаті Саудівська Аравія та ОАЕ, а також Туреччина, то російській зброї – країни Центральної та Східної Азії.

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