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"Збройові барони": кому продають свою зброю США та Росія

21:00, сьогодні 118 Читать новость на русском
Хто найактивніше торгує зброєю
Хто найактивніше торгує зброєю / 24 Канал

На долю двох країн – США та Росії – припадає понад половину усього експорту озброєння. А от купують зброю переважно країни "третього світу".

Про це свідчать дані дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Так, у топ-п'ятірці експортерів, окрім США (33%) та Росії (23% від усього ринку) також є Китай, Франція та Німеччина.

Потрапив Китай і до топ-5 імпортерів озброєнь – разом з одних із своїх недругів Індією. Крім цього, у списку також три мусульманські країни – Саудівська Аравія, ОАЕ та Алжир.

Що цікаво, головними "клієнтами" США та Росії є різні країни – якщо американським озброєнням надають перевагу багаті Саудівська Аравія та ОАЕ, а також Туреччина, то російській зброї – країни Центральної та Східної Азії.

Читайте також: "Людина Трампа" закликала не давати зброю Україні, – The New York Times

Теги: США Новини Росії Публікації Інфографіка Зброя
Джерело: 24 Канал
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