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Зброю бойовикам постачає Росія, – представник України в Гаазі

12:57, сьогодні 541 Читать новость на русском
В Гаазі триває суд між Україною та Росією
В Гаазі триває суд між Україною та Росією / Dt.ua

Офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль закликала суд застосувати тимчасові заходи проти Росії, до вирішення справи по суті.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зеркаль наголосила, що кількість пострілів, що лунають на сході України, підтверджує, що інша сторона постачає зброю для бойовиків.

Кількість здійснених пострілів лише в Авдіївці за останні тижні сягнула майже 50 тисяч одиниць. Ця кількість боєприпасів еквівалентна 80 заповненим вантажним вагонам. В той самий час офіційний представник президента РФ публічно висловлює надію, що у бойовиків на сході України не закінчаться боєприпаси. Чи може лишатися якийсь сумнів у тому, хто постачає це озброєння? Ні. Це робить Російська Федерація,
– заявила представник України.

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Вона наголосила, що в цій ситуації Україна розраховує на застосування Міжнародним судом тимчасових заходів, одним з яких є пряма заборона Росії на подальшу підтримку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, 6 березня в Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії".

Теги: Україна Політика Україна-Росія Гаазький трибунал Позов України проти Росії
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