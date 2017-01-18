З/д тарифи не будуть підвищені раніше квітня, – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не впевнений, чи будуть підвищені залізничні тарифи на вантажоперевезення на 25% в 2017 році.

"1 березня – це дуже оптимістичний сценарій. Швидше за все, не раніше квітня, якщо це рішення взагалі буде прийнято урядом", – сказав він у кулуарах після засідання Кабміну в середу, відповідаючи на питання бізнес-порталу UAprom про можливі терміни індексації тарифів.

При цьому міністр категорично відкинув можливість індексації з/д ставок взимку.

Як повідомлялося, в кінці грудня тарифний комітет Мінінфраструктури погодив 25%-ве підвищення тарифів на з/д вантажоперевезення в 2017 році.

У січні 2017 року Міністерство запропонувало підвищити тарифи на залізничні вантажоперевезення в межах країни на 25% з лютого 2017 року.

У той же час при розгляді фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік в Міністерстві інфраструктури України не побачили системної позиції по 12 млрд грн, що перевищує очікувані доходи від індексації тарифів (близько 11 млрд грн).