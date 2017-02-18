"Здача" Криму стане самогубством для Путіна, – Каспаров

Російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров переконаний, що для президента Володимира Путіна "здача" Криму є самогубством.

Про це повідомляють Крим Реалії.

З приводу Криму думаю, що у Трампа нічого не вийде, власне тому, що для Путіна здача Криму є самогубством. Але можливості Америки вплинути на долю Путіна досить великі,

– припустив Каспаров.

Він також додав, що санкції, які були введені Заходом є незначними – тобто можуть бути збільшеними. При цьому, за його словами, навіть ці санкції впливають на російську економіку.

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