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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

"Здача" Криму стане самогубством для Путіна, – Каспаров

09:48, сьогодні 6931 Читать новость на русском
Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров / Фото з відкритих джерел

Російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров переконаний, що для президента Володимира Путіна "здача" Криму є самогубством.

Про це повідомляють Крим Реалії.

З приводу Криму думаю, що у Трампа нічого не вийде, власне тому, що для Путіна здача Криму є самогубством. Але можливості Америки вплинути на долю Путіна досить великі,
– припустив Каспаров.

Він також додав, що санкції, які були введені Заходом є незначними – тобто можуть бути збільшеними. При цьому, за його словами, навіть ці санкції впливають на російську економіку.

Читайте також: Порошенко: Санкції – демонстрація як сили, так і слабкості України

Теги: США Політика Санкції Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму
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