Здебільшого росіяни і п’яні, – український біатлоніст про етап Кубка світу у Фінляндії

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився, чим йому найбільше запам’ятався передостанній етап Кубка світу з біатлону, що відбувається у фінському Контіолахті.

Спринтерську гонку на цьому етапі він вважає однією з чи не найважчих у сезоні.

Біглося дуже важко. Не зовсім люблю цей стадіон, тут не відчувається атмосфера Кубка світу, людей мало. В основному росіяни, п'яні! Хоча траса тут добре підготовлена, багато снігу,

– розповів Підручний в коментарі podrobnosti.ua.

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Після 26-го місця у спринті у гонці-переслідування Дмитро Підручний відіграв п’ять позицій і зумів фінішувати 21-м.

Нагадаємо, етап Кубка світу в Контіолахті був перенесений з російської Тюмені після того, як навколо російських спортсменів розгорівся гучний допінг-скандал.