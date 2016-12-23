Зеленський з "Кварталу" оприлюднив імена політиків, які є для нього прикладом

Відомий український шоумен, актор і один із засновників гумористичної студії "Квартал 95" розповів, кого з політиків він поважає.

Сталося це під час прес-конференції, що була присвячена виходу нової частини популярного кінофільму "Слуга Народу", де він грає президента України Василя Голобородька, передає "Обозреватель".

"У політиці для мене близькими за духом є такі люди, як Рузвельт і Черчилль. Так, вони різні історичні вчинки робили у своєму житті. Але політик для мене – це перш за все дипломат, який зберіг або примножив історію та традиції своєї країни", – зазначив гуморист.

Також він згадав Наполеона та Петра Першого, а найвеличнішою людиною в історії лідер "Кварталу" вважає німецького політика Конрада Аденауера.

"Але я більше поважаю політиків, які змогли з військових конфліктів вийти з мінімальними жертвами. А не ламати через хребет величезну кількість людей. Також відзначу і Аденауера, який є великим політиком з економічної точки зору, що зумів за лічені роки підняти країну з руїн", – зауважив кіношний президент.

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